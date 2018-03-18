Mehmet Ekici 6 ay sonra ilk 11’de!

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Fenerbahçe’nin yıldız orta sahası Mehmet Ekici, takriben 6 aylık bir aranın ardındaki bir lig maçında birincil 11’de sahaya çıktı.

Mehmet, son olarak Süper Lig’in 7. haftasında 29 Eylül 2017’de oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında ilk 11’de oynamıştı.

Tecrübeli futbolcu, sonradan yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde yalnızca 23 dakika forma şansı bulabilmişti. Sarı-lacivertli futbolcu ligde bu sezon 3. kez bir maça birincil 11’de başladı.

Mehmet Ekici, Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’la 1 Mart’ta oynanan derbide de birincil 11’de forma giymişti.

Tarih: 17.03.2018 19:52
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Kaynak: www.ajansspor.com
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