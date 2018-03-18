Juventus’un galibiyet serisine SPAL son verdi!

SPAL ile Juventus, İtalya Serie A’nın 29. hafta mücadelesinde aleyhinde karşıya geldi.

SPAL 0-0 Juventus

Juventus’ta Dybala, Higuain, Douglas Costa gibi isimler maça birincil 11’de başlarken sakatlığını atlatan Mario Mandzukic de oyuna sonradan dahil oldu.

Maç başladığı gibi 0-0 sona ererken lider Juventus puanını 75 yaptı. SPAL de 25 puana yükseldi.

Torino ekibi 2018’deki 10. lig maçında da kalesinde gol görmedi. aynı zamanda 12 maçlık galibiyet serisi de bu maçla birlikte sonlanmış oldu.

Tarih: 18.03.2018 00:18

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Kaynak: www.ajansspor.com

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