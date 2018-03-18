Josef, golsüz biten derbiyi değerlendirdi!

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Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Sarı-lacivertli oyuncu, pes etmeden yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

Josef’in açıklamalarından Ajansspor’un derledikleri şu şekilde;

“Detaylar belirleyici olur”

Derbilerde ayrıntı belirleyici  olur. Maçın  sonlarına doğru net pozisyonlarımız vardı. Kazanamadık. Önümüzde 8 maç var. Pes etmeden yolumuza devam etmeliyiz.

“İstediğimiz gibi gitmedi”

Açık Konuşmak Gerekirse bütün planlarımız üzerineydi. Taraftar desteği arkamızdaydı. Galatasaray burada kazanamıyordu. İstediğimiz gibi gitmedi. Biz ardına kadar savaşacağız. ()

Tarih: 17.03.2018 21:13
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Kaynak: www.ajansspor.com
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