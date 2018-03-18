İngiliz kulübüne büyük şok! Otobüs yandı!

İngiltere’nin acemi küme takımlarından Marine FC kulübü büyük bir şok ile karşılaştı. Marine, Hednesford Town ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde ekip otobüsündeki panik sebebiyle engebeli anlar yaşadı.

Otobüs ateş aldı

Takımı içeren otobüs, yolculuk sırasında ateş aldı ve kafiledekiler büyük bir panik yaşadı. Herkesi korkutan olayda vefat veya yaralanma yaşanmazken ekip, oynanacak maça saatinde yetişmeyi başardı.

Olay, kulübün sosyal medya hesabından da doğrulanırken yapılan paylaşımda takıma takviye veren herkese teşekkür edildi. (Fanatik)

Tarih: 17.03.2018 20:18

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Kaynak: www.ajansspor.com

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