Gomis: Tanrı bugün bizim gol atmamızı istemedi

Gomis, Galatasaray’ın Fenerbahçe ile berabere kaldığı maçın arkasında GS TV’ye konuştu. Fransız golcü, ” Tanrı bugün bizim gol atmamızı istemedi” dedi.

Gomis’in sözlerinden’un derledikleri şöyle:

“Ne yazık ancak bu maç ve iç sahadaki maçta gol sesi çıkmadı. Olmadı. Galatasaray olarak büyük bir yol katettik. Deplasmanlarda iyi oynayan bir takım oluyoruz. Bu akşam bazı fırsatları yakalayamadık. Tanrı bugün bizim gol atmamızı istemedi. Ara Sıra olmuyor.

8 tane final maçımız var, o maçlardan en hoş sonuçları alacağız. Daha önce de söylediğim gibi ben buraya gol atmak için değil, şampiyon edinmek için geldim. Tolga ve Maicon da yararlanamadı. Galatasaray müzesindeki fotoğraflarda maksimum gol atan oyuncu almak yerine, kazanan olan takımın karesinde yer alan futbolcu olmayı isterim”

Tarih: 17.03.2018 22:13

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Kaynak: www.ajansspor.com

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