Galatasaray’ın Kadıköy fobisi sürüyor!

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe’ye misafir olan Galatasaray, rakibine karşısında deplasmanda galibiyet hasretini sürdürdü.
Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999’da 2-1’lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi yeniden başaramadı.
Galatasaray, 1999’daki galibiyetten daha sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy’de 22. kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 3’ü Türkiye Kupası, 19’u lig almak üzere Kadıköy’de çıktığı 22 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 7 kere da berabere kaldı.
Kadıköy’de 14 gol attı, 43 gol yedi
Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 22 müsabakada gol yollarında da büyük bıkkınlık yaşadı.
Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.
Galatasaray, Kadıköy’de çıktığı 22 maçın 12’sinde skor üretemezken, 3 müsabakada ise 2 takım da gol atamadı.
Galatasaray’ın Kadıköy karnesi
Galatasaray’ın Kadıköy’de şampiyon gelemediği son 22 devlete ait maç ve sonuçlar şöyle:
|
Tarih
|
Organizasyon
|
Sonuç (FB-GS)
|
07.02.2001
|
Türkiye Kupası
|
4 – 4
|
06.05.2001
|
Süper Lig
|
2 – 1
|
16.02.2002
|
Süper Lig
|
1 – 0
|
06.11.2002
|
Süper Lig
|
6 – 0
|
29.02.2004
|
Süper Lig
|
2 – 1
|
22.05.2005
|
Süper Lig
|
1 – 0
|
08.03.2006
|
Türkiye Kupası
|
2 – 1
|
22.04.2006
|
Süper Lig
|
4 – 0
|
03.12.2006
|
Süper Lig
|
2 – 1
|
08.12.2007
|
Süper Lig
|
2 – 0
|
03.02.2008
|
Türkiye Kupası
|
0 – 0
|
09.11.2008
|
Süper Lig
|
4 – 1
|
25.10.2009
|
Süper Lig
|
3 – 1
|
24.10.2010
|
Süper Lig
|
0 – 0
|
17.03.2012
|
Süper Lig
|
2 – 2
|
12.05.2012
|
Süper Lig
|
0 – 0
|
12.05.2013
|
Süper Lig
|
2 – 1
|
10.11.2013
|
Süper Lig
|
2 – 0
|
08.03.2015
|
Süper Lig
|
1 – 0
|
25.10.2015
|
Süper Lig
|
1 – 1
|
20.11.2016
|
Süper Lig
|
2 – 0
|17.03.2018
|Süper Lig
|0 – 0
Tarih: 17.03.2018 21:25
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Kaynak: www.ajansspor.com
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