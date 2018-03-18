Galatasaray’ın Kadıköy fobisi sürüyor!

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe’ye misafir olan Galatasaray, rakibine karşısında deplasmanda galibiyet hasretini sürdürdü.

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999’da 2-1’lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi yeniden başaramadı.

Galatasaray, 1999’daki galibiyetten daha sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy’de 22. kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 3’ü Türkiye Kupası, 19’u lig almak üzere Kadıköy’de çıktığı 22 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 7 kere da berabere kaldı.

Kadıköy’de 14 gol attı, 43 gol yedi

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 22 müsabakada gol yollarında da büyük bıkkınlık yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.

Galatasaray, Kadıköy’de çıktığı 22 maçın 12’sinde skor üretemezken, 3 müsabakada ise 2 takım da gol atamadı.

Galatasaray’ın Kadıköy karnesi

Galatasaray’ın Kadıköy’de şampiyon gelemediği son 22 devlete ait maç ve sonuçlar şöyle:

Tarih

Organizasyon

Sonuç (FB-GS)

07.02.2001

Türkiye Kupası

4 – 4

06.05.2001

Süper Lig

2 – 1

16.02.2002

Süper Lig

1 – 0

06.11.2002

Süper Lig

6 – 0

29.02.2004

Süper Lig

2 – 1

22.05.2005

Süper Lig

1 – 0

08.03.2006

Türkiye Kupası

2 – 1

22.04.2006

Süper Lig

4 – 0

03.12.2006

Süper Lig

2 – 1

08.12.2007

Süper Lig

2 – 0

03.02.2008

Türkiye Kupası

0 – 0

09.11.2008

Süper Lig

4 – 1

25.10.2009

Süper Lig

3 – 1

24.10.2010

Süper Lig

0 – 0

17.03.2012

Süper Lig

2 – 2

12.05.2012

Süper Lig

0 – 0

12.05.2013

Süper Lig

2 – 1

10.11.2013

Süper Lig

2 – 0

08.03.2015

Süper Lig

1 – 0

25.10.2015

Süper Lig

1 – 1

20.11.2016

Süper Lig

2 – 0
17.03.2018 Süper Lig 0 – 0

 

Tarih: 17.03.2018 21:25
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Kaynak: www.ajansspor.com
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