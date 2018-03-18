Galatasaray, Florya’da şampiyon gibi karşılandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26.haftasında Fenerbahçe deplasmanından 1 puanla döndü. Aldığı beraberliğin arkasından ezeli rakibi sarı-lacivertlilere şampiyonluk yarışında yara aldıran Galatasaray, Florya’ya mutlu döndü.

İmparator Fatih Terim sözleri

Galatasaray ekip otobüsünü sarı-kırmızılı taraftarlar Florya’da coşkuyla karşıladı. Galatasaray taraftarları, teknik direktör Fatih Terim ve ekip lehine uzun süren tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar, “İmparator Fatih Terim” sloganları attı. öte yandan taraftarlar, takımlarının şampiyon olacaklarına dair inançlarını da dile getirdi.

Albayrak da taraftarlara eşlik etti

giderken takım otobüsünde en ön sıralarda yer alan isimlerden biri olan Galatasaray Yöneticisi Abdurrahim Albayrak da taraftarlarla birlikte Terim lehine slogan attı. ()

Tarih: 17.03.2018 22:50

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Kaynak: www.ajansspor.com

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