Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol atamıyor! Seri 5 maça çıktı…

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’ye aleyhinde gol atmakta zorlanıyor.

Sarı kırmızılı takım ligde karşı karşıya geldikleri son 5 maçta rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

Bu sezon oynanan iki maç 0-0 eşitlikle sona ererken, geçen sezonki iki maç Fenerbahçe’nin 1-0 ve 2-0’lık üstünlüğüyle bitmişti.

2015-16 sezonunun ikinci yarısındaki maç da golsüz eşitlikle sona ermişti.

Galatasaray’ın ligde Fenerbahçe’ye karşı attığı son gol 25 Ekim 2015’te Kadıköy’de 1-1 biten maçta Olcan Adın’dan gelmişti.

Tarih: 17.03.2018 21:43

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Kaynak: www.ajansspor.com

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