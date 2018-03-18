Fernando’dan sakatlık açıklaması

Fernando, Galatasaray’ın deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldığı maçın peşinde yayıncı kuruluşa konuştu. Brezilyalı orta saha, sakatlık açıklaması yaptı.

Fernando’nun sözlerinden’un derledikleri şöyle:

“Buradaki ambiyansı mahsus geldik. Bugün inanarak geldik. Galibiyet çıkarabilirdik lakin beraberlik de fena değil.

Tanrı’ya şükürler olsun ama önemli bir durumum yok. 3 aydır oynamıyordum, uğraş gücü yüksek bir maçta oyundan çıktım. Korkulacak bir durumum değil”

Tarih: 17.03.2018 21:22

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Kaynak: www.ajansspor.com

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