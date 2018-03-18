Fernando cezalı duruma düştü! Oyuna da devam edemedi…

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Galatasaray’ın Brezilyalı orta sahası Fernando, Fenerbahçe maçının 46. dakikasında Giuliano’ya yaptığı sert müdahale sonucu sarı kart gördü. 

Cezalı duruma düşen yıldız isim gelecek hafta Trabzonspor’a karşı forma giyemeyecek. 

Fernando ardından bir de sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi. 59’da Brezilyalı’nın yerine Ryan Donk oyuna dahil oldu. 

Tarih: 17.03.2018 20:18
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Kaynak: www.ajansspor.com
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