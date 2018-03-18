Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki derbi serisi sürdü

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Galatasaray’la berabere kalan Fenerbahçe, rakibi aleyhinde 1999 yılından bu yana iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray’a karşısında son yıllarda iç sahada önemli bir üstünlük kurdu.

Kadıköy’deki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005’te Beşiktaş’a aleyhinde alan Fenerbahçe, iç sahada Galatasaray’a karşısında son mağlubiyetini 22 Aralık 1999’da 2-1’lik skorla yaşamıştı. Fenerbahçe, Galatasaray’la sonradan Kadıköy’de yaptığı 22 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 başarı alan sarı-lacivertli takım, 7 karşılaşmayı da berabere tamamladı.

Rekabette Kadıköy’deki son 22 maç

Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Galatasaray’a yenilmediği son 22 maçın sonuçları şöyle:

Tarih Kulvar Skor 7 Şubat Ziraat Kupası 4-4 6 Mayıs 2001 Süper Lig 2-1 16 Şubat 2002 Süper Lig 1-0 6 Kasım 2002 Süper Lig 6-0 29 Şubat 2004 Süper Lig 2-1 22 Mayıs 2005 Süper Lig 1-0 8 Mart 2006 Türkiye Kupası 2-1 22 Nisan 2006 Süper Lig 1-0 3 Aralık 2006 Süper Lig 2-1 8 Aralık 2007 Süper Lig 2-0 3 Şubat 2008 Türkiye Kupası 0-0 9 Kasım 2008 Süper Lig 4-1 25 Ekim 2009 Süper Lig 3-1 24 Ekim 2011 Süper Lig 0-0 17 Mart 2012 Süper Lig 2-2 12 Mayıs 2012 Süper Lig 0-0 12 Mayıs 2013 Süper Lig 2-1 10 Kasım 2013 Süper Lig 2-0 8 Mart 2015 Süper Lig 1-0 25 Ekim 2015 Süper Lig 1-1 20 Kasım 2016 Süper Lig 2-0 17 Mart 2018 Süper Lig 0-0

1963-1964 sezonundan sonradan birincil

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 1963-1964 sezonundan sonradan ilk önce, bir sezon içinde ligdeki iki maç da 0-0 sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım ve sarı-kırmızılı takım, 1963-1964 sezonunda ligdeki iki karşılaşmada da berabere kalmış ve o sezondan sonradan rekabette 2017-2018 sezonuna değin iki maç da 0-0 eşitlikle sona ermemişti.

Beşiktaş’a karşısında son 15 maçı kaybetmedi

Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşısında ise Kadıköy’de oynadığı son 15 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy’deki son yenilgisini 17 Nisan 2005’te 4-3’lük skorla yaşadığı Beşiktaş’a aleyhinde o tarihten sonradan iç sahada bozgun yüzü görmedi. Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı’nda Beşiktaş ile oynadığı son 15 resmi maçın 9’unu kazanırken, 6’sından da beraberlikle ayrıldı.

Tarih: 17.03.2018 22:23

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Kaynak: www.ajansspor.com

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