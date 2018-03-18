Fenerbahçe’de derbide iki eksik

Spor Toto Süper Lig’in 26.haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşısında karşıya geldi. Kadıköy’de oynanan kritik maçta sarı-lacivertli takımda bir takım isimler forma giymedi.
Janssen ve İsmail oynamadı
Teknik direktör Aykut Iri, derbide iki futbolcusundan faydalanamadı. Konut sahibi Fenerbahçe’de sakatlıkları sebebiyle Hollandalı santrfor Vincent Janssen ile İsmail Köybaşı derbide zaman alamadı.
Tarih: 17.03.2018 19:58
——————————-
Kaynak: www.ajansspor.com
——————————-
Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da