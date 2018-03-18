Fenerbahçe tribünlerinde Ali Koç sesleri

admin
Spread the love

Fenerbahçe-Galatasaray maçının gerisinde tribünlerden “Yönetim istifa” ve “Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon” sesleri yükseldi. 

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardındaki Fenerbahçe tribünlerinden ‘Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon’ sesleri yükseldi. Mektep açık tribününde başlayan tezahüratlar bütün stada yayıldı. 

Tarih: 17.03.2018 21:04
——————————-
Kaynak: www.ajansspor.com
——————————-
Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da




Bir Cevap Yazın

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir