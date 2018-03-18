Fenerbahçe tribünlerinde Ali Koç sesleri

Fenerbahçe-Galatasaray maçının gerisinde tribünlerden “Yönetim istifa” ve “Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon” sesleri yükseldi.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardındaki Fenerbahçe tribünlerinden ‘Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon’ sesleri yükseldi. Mektep açık tribününde başlayan tezahüratlar bütün stada yayıldı.
Tarih: 17.03.2018 21:04
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Kaynak: www.ajansspor.com
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