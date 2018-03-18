Fenerbahçe ile Galatasaray ligi aynı puanda bitirirse ne olacak?

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Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında karşı karşıya gelirken maç golsüz eşitlikle sona erdi. 

Ligin ilk devresindeki maç da 0-0 sona ermişti. Sezon sonunda mümkün bir puan eşitliğinde sıralamada kimin üste olacağını genel averaj belirleyecek. 

26 hafta itibariyle Galatasaray +33, Fenerbahçe +19 averajda bulunuyor. 

Tarih: 17.03.2018 21:18
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Kaynak: www.ajansspor.com
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