Fenerbahçe ile Galatasaray ligi aynı puanda bitirirse ne olacak?

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında karşı karşıya gelirken maç golsüz eşitlikle sona erdi.
Ligin ilk devresindeki maç da 0-0 sona ermişti. Sezon sonunda mümkün bir puan eşitliğinde sıralamada kimin üste olacağını genel averaj belirleyecek.
26 hafta itibariyle Galatasaray +33, Fenerbahçe +19 averajda bulunuyor.
Tarih: 17.03.2018 21:18
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Kaynak: www.ajansspor.com
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