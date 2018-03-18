Fenerbahçe – Galatasaray maçını kaç kişi izledi?

Spor Toto Süper Lig’in 26.haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy’de karşısında karşıya geldi. Ülke Stadı’nda oynanan karşılaşmaya futbolseverler yoğun bir alaka gösterdi.

Maça yoğun alaka gösterildi

Kadıköy’de golsüz eşitlikle biten derbi maçı 45 bin 375 biletli seyircinin peşine düşüp takip ettiği ifade edildi. 0-0 biten maçın arkasından Galatasaray 54, Fenerbahçe ise 48 puana ulaşmış oldu. ()

Tarih: 17.03.2018 22:33

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Kaynak: www.ajansspor.com

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