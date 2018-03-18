Fenerbahçe derbide istediğini alamadı!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Galatasaray’la 0-0 berabere kalarak üstünlük yolunda çok kritik 2 puan kaybetti.

Ülker Stadı’nda oynanan derbinin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda iki takım da girdiği fırsatları değerlendiremedi ve uğraş 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 48’e yükseltirken, lider Galatasaray ise 54 puana çıktı.

Fenerbahçe, lider Galatasaray’ı yenip aradaki puan farkını 3’e düşürme fırsatını kullanamadı. Son 4 lig maçında sadece bir kez şampiyon sarı-lacivertliler, 8 puan yitirdi ve üstünlük yarışında ağır yara aldı.

Galatasaray’a karşı süratli 7 maça çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig’de Galatasaray’a karşı oynadığı son 7 maçta da yenilmedi.

Sarı-lacivertliler, rakibine son olarak 18 Ekim 2014’te Türk Telekom Stadı’nda 2-1 yenilmişti. Daha sonraki 7 maçta sarı-lacivertliler, Galatasaray’a karşısında üç başarı ve dört beraberlik elde etti.

Fenerbahçe, hem Galatasaray’a karşısında son 5 lig maçında gol yemedi. Galatasaray, Fenerbahçe’ye son golünü 25 Ekim 2015’te Kadıköy’de 1-1 biten maçta Olcan Adın’la kaydetmişti.

Tarih Maç Skor 8 Mart 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 25 Ekim 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 13 Nisan 2016 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 20 Kasım 2016 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 23 Nisan 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 22 Ekim 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 17 Mart 2018 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0

Kalecilerden üstün performans

Derbide her iki takımın kalecisi de çok kritik kurtarışlara imza attı.

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, bilhassa son bölümde Galatasaray’ın girdiği net pozisyonlarda gole müsade vermedi.

Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera da bilhassa ikinci yarıda Giuliano Victor de Paulo ve Jose Fernandao’nun net pozisyonlarında yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapattı.

Tarih: 17.03.2018 21:44

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Kaynak: www.ajansspor.com

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