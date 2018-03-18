Fenerbahçe, derbi sonrası kaç gün izin yapacak?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk etti. Bu engebeli mücadeleye 3 puan hesaplarıyla çıkan Fenerbahçe, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı ve ulusal araya da moralsiz girmiş oldu.

Bir sonraki maç Kayserispor ile oynanacak

Ligde üstünlük yarışında yara bölge Fenerbahçe, Süper Lig’in 27.haftasında deplasmanda Kayserispor’a davetli olacak.

Hazırlıklar Salı günü devam edecek

Teknik direktör Aykut Kocaman, takıma Pazar ve Pazartesi günleri için izin verdi. Fenerbahçe, 20 Mart Salı günü Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Ulusal takıma gidecek oyuncular ise antrenmanda olmayacak. ()

Tarih: 17.03.2018 23:05

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Kaynak: www.ajansspor.com

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