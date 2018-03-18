Fatih Terim ile Aykut Kocaman yıllar sonra derbide karşılaştı

Spor Toto Süper Lig’de üstünlük mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray, derbi maçta kozlarını paylaştı. Bu dev çaba, bununla birlikte tecrübeli teknik adamların da uzun bir aradan daha sonra birbirine muhalif olmasını sağladı.

5 sene sonradan karşı taraf oldular

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın teknik direktörleri Aykut Kocaman ile Fatih Terim, takriben 5 yıl sonradan birbirlerine muhalif oldu.

Kim kazanmıştı?

İki teknik adamın yönettiği takımlar arasındaki son maç 12 Mayıs 2013’te yapıldı. Kadıköy’deki maçta Iri yönetimindeki Fenerbahçe, o sezon şampiyonluğa ulaşan Terim yönetimindeki Galatasaray’ı 2-1 yenmişti.

Deneyimli teknik adamların rekabeti, takriben 5 yıl sonradan yeniden Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle devam etti.

Tarih: 17.03.2018 20:03

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Kaynak: www.ajansspor.com

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