Dirar, Galatasaray derbisi sonrası açıklama yaptı!

Fenerbahçe forması giyen Nabil Dirar, Galatasaray ile evlerinde oynadıkları ve golsüz biten derbi maçın arkasından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Dirar, atmosfere dikkat çekti ve yetersiz olan tek şeyin gol olduğunu dile getirdi.

Dirar’ın yaptığı açıklamalardan Ajansspor’un derledikleri şu şekilde;

“Yetersiz olan tek şey goldü”

Kazanamadığımız için üzgünüz. için her şeyi yaptık. Yetersiz olan tek şey goldü. Onlar da bazı pozisyonlar üretti. Biz bir adım daha öndeydik. Fazla üzgünüz, bugün istiyorduk. Olağanüstü bir atmosfer vardı. Tüylerim diken diken oldu. Bizi çok iyi motive ettiler. Bizim arkamızda olmaları fazla önemliydi. Yeniden gelsinler, bizi desteklemeye devam etsinler. ()

Tarih: 17.03.2018 21:21

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Kaynak: www.ajansspor.com

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