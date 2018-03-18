Derbiye yabancı basın ilgisi!

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Fenerbahçe ile Galatasaray aralarında oynanan derbiye dünya basını da büyük ilgi gösterdi.

Derbiyi Türkiye dışında 11 ülkeden akreditasyon yaptıran gazeteciler statta takip etti. Derbiyi Japonya, ABD, Brezilya, Fas, Hollanda, Almanya, İsveç, Azerbaycan, Çin, Fransa ve İspanya’dan toplam 14 gazeteci Ülker Stadı’nda izledi.

Tarih: 17.03.2018 20:03
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Kaynak: www.ajansspor.com
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