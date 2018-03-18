Derbi sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar arasında arbede

Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalmasının gerisinde bir grup sarı-lacivertli taraftar, Ülker Stadı’nın önünde Aziz Yıldırım’ı istifaya misafir etme ederken, Ali Koç lehinde de tezahüratlarda bulundu. Protestolar esnasında sarı-lacivertli taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Video – Derbi sonrası arbede

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğünün peşinde Fenerbahçe taraftarı, idare karşı protestolarda bulundu. Bir grup sarı-lacivertli taraftar, yöneticilerin çıkış yaptığı yere gelerek beklemeye başladı. Aziz Yıldırım’ı istifaya gösteri eden taraftarlar, ‘Ali Koç, başkan Fenerbahçe şampiyon’ tezahüratları yaptı.

Bir vakit sonradan Aziz Yıldırım’ı destekleyen bir grup taraftar ile Ali Koç’u destekleyenler arasında arbede çıktı. Emniyet güçlerinin müdahale ettiği olaylarda birçok birey göz altına alındı.

Tarih: 17.03.2018 22:21

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Kaynak: www.ajansspor.com

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