Cenk Tosun: Devre arasında ellerimi hissetmiyordum

Cenk Tosun, iki gol attığı Stoke City maçının ardındaki konuştu. Everton’a deplasmanda 2-1’lik galibiyeti getiren milli golcü, mücadeleyi ve somut durumunu değerlendirirken; havadan da bahsetti.

Everton’ın resmi internet sitesine konuşan Cenk, “İki gol ve 3 puan sebebiyle fazla mutluyum. Bugün kazanmak çok önemliydi, böylece ekip arkadaşlarıma teşekkür etmeliyim. Bilhassa birincil yarıda işleri aslında zorlaştıran bu sert havada harikaydılar. Hava ikinci yarıda düzeldi ve biz de daha iyi oynadık” diye konuştu.

Cenk Tosun, “Duncan Ferguson’la antrenman sonrasında oyunum üzerine çalışıyorum. O bir Everton efsanesiydi ve bana çok muavin oldu. Fiziğim ve şutum üstüne birlikte çalışıyoruz, böylece sahada daha iyisini yapabilirim. bedenen daha iyi hissediyorum, Premier Lig ve İngiltere’ye yerleştim, bu yüzden sahada daha da iyi hissediyorum” dedi.

Maçtan önce deplasman formları hakkında konuştuklarını dile getiren ulusal golcü, “Maçtan önce bir toplantı yaptık ve deplasmandaki formumuz hakkında konuştuk. Öncekilerden daha iyi oynadık. Kuvvet fakat çok önemliydi” ifadesini kullandı.

Cenk sözlerini şöyle noktaladı: “Sezon her tarafında sürekli bir lige geldim. Türkiye’de devre arası vardı, bu nedenle geldiğimde fiziksel olarak yüzde yüz hazır değildim. Bunun üstüne çalıştım. Derhal daha bariz ve iyi hissediyorum, sahada daha fazlasını gösterebilirim. Hava fazla soğuktu. Devre arasında ellerimi hissetmiyordum. Fakat gün be gün daha iyi oluyorum ve buna alışmak zorundayım. Tipik bir İngiltere havası. Soğuğu seviyorum. Almanya’da büyüdüm ve İngiltere’ye benziyor”

Tarih: 17.03.2018 23:20

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Kaynak: www.ajansspor.com

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