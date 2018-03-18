Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında M. Başakşehir ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Ardındaki pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve denetleme pas çalışması yapıldı. Antrenman strateji programının yer aldığı uygulamalar, bütün sahada yapılan çift taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın akşam saat 19.00’da M. Başakşehir ile karşılaşacak.

Tarih: 17.03.2018 21:40

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Kaynak: www.ajansspor.com

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