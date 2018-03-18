Berrocal: Bizim için kötü bir kaybetme şekli oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında davetli ettiği Pınar Karşıyaka’ya 72-66 mağlup olan Eskişehir Basket’in başantrenörü Josep Maria Berrocal, maçı fena bir şekilde kaybettiklerini söyledi.

Berrocal, maçın arkasından düzenlenen basın toplantısında, iyi oynayamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Bizim için fena bir kaybetme şekli oldu. Eksikliklerimiz olmasına karşın birazcık daha fazla oynayıp bunları kapatmaya çalışıyoruz. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalar için daha artı çalışacağız. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Zor zamanlarda da yanımızda oldular.”

Eskişehir Basket’in oyuncusu Berkay Samimiyetle ise istedikleri maçı savunmada ve hücumda hatalar yaparak kaybettiklerini belirtti.

Tarih: 17.03.2018 23:44

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Kaynak: www.ajansspor.com

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