Başbakan Binali Yıldırım derbi için Kadıköy’de!

Fenerbahçe ile Galatasaray aralarında Kadıköy’de oynanan Spor Toto Süper Lig 26.hafta maçına devlet erkânı da ilgi gösterdi. Başbakan Binali Şimşek, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini takip edenler arasında yerini aldı.

Devlet devlet erkânı da derbiyi izledi

Şampiyonluk yarışında son derece kayda değer olan ve Bülent Yıldırım yönetiminde oynanan derbiyi Başbakan Binali Şimşek da peşine düşüp takip etti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte maçı takip eden Şimşek, protokol tribününde derbiyi izledi. Ayrıca Binali Yıldırım’ın yanında Yargı ve Kalkınma Bakanı Abdülhamit Gül de izledi.

Tarih: 17.03.2018 20:22

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Kaynak: www.ajansspor.com

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