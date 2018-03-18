Banvit son periyottaki 40 sayısıyla galibiyete uzandı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 21. hafta mücadelesinde Banvit, deplasmanda TOFAŞ’ı 104-93 mağlup etti.

Bu sonuçla Banvit, ligdeki 13. galibiyetini aldı. TOFAŞ ise 4. yenilgisini yaşadı.

TOFAŞ: 93 – Banvit: 104

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Kesin Moğulkoç, Alper Özgök, Halit Can Kâinat

TOFAŞ: Crocker 15, Mejia 14, Henry 16, Kadji 15, Muhsin Yaşar, Morgan 17, Uzlaşma Ermiş 6, Yiğit Arslan 4, Owens 6

Banvit: Thomas 10, Vidmar 13, Rautins 10, Taylor 7, Caloiaro 16, Şehmus Hazer 13, Kulig 7, Tolga Geçimini Sağlama 12, Erkin Şenel 2, Rıdvan Öncel 14

1. Periyot: 21-26

Devre: 42-43

3. Periyot: 69-64

Beş faulle meydana çıkan: 37.55 Kulig (Banvit)

Karşılaşmaya Caloiaro ve Vidmar’ın boyalı alandan bulduğu sayılarla başlayan Banvit, 5. dakikayı 11-6 üstün geçti. Rakibinin etkin başlangıcına sert savunma yaparak karşılık vermeye çalışan TOFAŞ, Crocker ve Henry ile set hücumlarında rakam bulsa da kalan bölümde pota altını iyi kullanmaya aralıksız davetli ekip, birincil çeyreği 26-21 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Rıdvan Öncel’in defalarca sayılarıyla başlayan Banvit, 8-0’lık seri yakalayarak 12. dakika içinde skoru 31-21’e getirdi. Banvit, Kulig ve Şehmus Hazer’in basketleriyle 13. dakikada farkı 16 sayıya (23-39) çıkarsa da TOFAŞ; Mejia, Crocker ve Morgan üçlüsüyle oyuna tutundu ve farkı indirdi. Soyunma odasına, Banvit’in 43-42 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyodun başında Owens ile basket bulan TOFAŞ, maçta ilk önce öne geçti: 44-43. Henry ve Mejia’nın sayılarıyla 27. dakikada farkı 6 sayıya çıkaran (62-56) konut sahibi ekip, kalan bölümde de iyi oyununu sürdürerek final periyoduna 69-64 üstün gitti.

Son çeyreğe daha iyi başlayan taraf olan Banvit, rakibini top kayıplarına zorlayarak hızlı hücumlarda Rıdvan Öncel, Vidmar ve Taylor ile üst üste sayılar buldu, 11-0’lık çabuk yakalayarak skoru lehine çevirdi ve 32. dakikada skoru 75-69’a getirdi. Kalan dakikalarda üç sayılık atışlarda yüksek yüzde yakalayan Banvit, TOFAŞ’ın yeniden skorda geri gelmesine izin vermedi ve maçtan 104-93 galip ayrıldı.

TOFAŞ’ta 17 rakam üreten Morgan, maçın en skorer ismi olurken, Banvit’te 16 rakam kaydeden Caloiaro galibiyette manâlı rol oynadı.

Tarih: 17.03.2018 20:07

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Kaynak: www.ajansspor.com

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