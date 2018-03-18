Aykut Kocaman Kadıköy’de Galatasaray’ı yenemiyor! 5 maçta 4 beraberlik…

Fenerbahçe 1999 yılından beri sahasında Galatasaray karşı lig maçı kaybetmiyor. Fenerbahçe bu maçların 14 tanesini kazanırken 5 maç berabere bitti. Fenerbahçe’nin berabere kaldığı 5 maçın 4 tanesinde Aykut Iri teknik direktör olarak tahsis yapıyordu. Aykut Kocaman dışında berabere kalan diğer teknik adam Vitor Pereira oldu

Aykut Iri Galatasaray karşısında Kadıköy’de 5 lig maçında yalnızca 1 kere kazanırken 4 kere beraberlik yaşadı.

2010-11 Fenerbahçe – Galatasaray 0-0

2011-12 Fenerbahçe – Galatasaray 2-2

2011-12 Fenerbahçe – Galatasaray 0-0

2012-13 Fenerbahçe – Galatasaray 2-1

2017-18 Fenerbahçe – Galatasaray 0-0

Tarih: 17.03.2018 20:58

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







