Abdurrahim Albayrak’tan flaş derbi sözleri: 1 puan bizim için…

Galatasaray Kulübü Yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe ile Kadıköy’de golsüz berabere kaldıkları mücadelenin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Albayrak’ın Fenerbahçe derbisinin arkasından yaptıpı açıklamalardan Ajansspor’un derledikleri şu şekilde;

Alınan 1 puan hakkında…

Ara Sıra iyi oynuyorsunuz istediğinizi alamıyorsunuz lakin 1 puan da üstünlük yolunda bizim için çok önemliydi. Yenemiyorsan, yenilmeyeceksin. En azından rakibimiz ile aramızdaki puan farkı 6 olarak kaldı. Kendi işimize bakacağız. Şampiyonluk kendi elimizde. Biz belirli adımlarla hafta hafta ilerleyerek hedefimize ulaşacağız. Buna kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Güzel bir maçtı izleyicilere güzel bir maç seyrettik. Sizler aracılığı ile Mersin’de hasta yatağında arayan fazla ciddi hastalığı olan arkadaşıma selam yollamak istiyorum. Şevket Çetin amcaya şifa diliyorum

“Kalan maçları için her şeyimizi vereceğiz”

Son dakikalarda fazla önemli pozisyonlara girdik. Sinan’ın verdiği bir pas vardı, olmadı mı olmuyor yapacak bir şey yok. Rakibimiz de atabilirdi biz de atabilirdik. 0-0 benim için iyi bir netice diye düşünüyorum. Yenilebilirdik de yenebilirdik de lakin biz yolumuza devam ediyoruz. Maicon’un şutu direkten döndü. Bu futbolun içerisinde olan karşımıza çıkıyor. Çok gol pozisyonuna girdik lakin maalesef değerlendiremedik. Fakat 1 puan bizim yolumuza devam etmemiz için önemlidir.

“Basit maç yok”

Basit maç değil. Tüm maçlara beraber gidip seyrediyoruz. Tüm maçlar zor maçlardı. Kalan maçlarımızı edinmek için elimizden geleni yapacağız. Kendi sahamızda daha da iyi oynuyoruz. Çünkü harika bir seyirci coşkusu ile oynuyoruz. Trabzonspor maçı da baskı bir maç olacak. Hemen ben de dahil hepimiz kamptan çıktık, en azından şöyle; yarın Allah’ın izni ile Çanakkale’ye gideceğiz, Mustafa Cengiz Başkanım ile. Ondan sonra kendime 2 gün müsade vereceğim. 2 gün dinlenirsek futbolcu arkadaşlarımla döndüğümüzde hepimiz daha hazırlanmış olacağız

Rakiplerin durumuna ilişkin açıklamadan kaçındı

2 tane enerjik rakibimiz. Biz kendi maçlarımıza bakıyoruz. Ayrıca Başakşehir’e ham de Beşiktaş’a başarılar diliyorum. Onların hakkında konuşmak benim için öyle uygun olmayan bir tarzdır.

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Tarih: 17.03.2018 21:48

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Kaynak: www.ajansspor.com

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