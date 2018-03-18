19 maçlık seride Fenerbahçe, Galatasaray’a 3 maçta gol atamadı! Ortak nokta Aykut Kocaman…

Fenerbahçe, Kadıköy’de Galatasaray’a karşısında yenilmezlik serisini 19 maça çıkarırken ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Sarı lacivertli ekip bu süreçte sadece 3 maçta rakibine gol atamazken bunların hepsinde takımın başında Aykut Iri’ın olması dikkat çekti

Fenerbahçe 2010-11, 2011-12 ve bu sezon rakibine Kadıköy’de gol atamadı.

Tarih: 17.03.2018 21:12

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Kaynak: www.ajansspor.com

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