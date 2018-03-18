17.03.2018 Stoke City – Everton 1-2 Premier Lig Maç Özeti

Premier Lig’in 31.hafta maçında Stoke City, Everton’ı Britannia Stadı’nda konuk etti. 17.03.2018 tarihinde oynanan maçta Everton, Stoke City’yi 2-1 mağlup etti. Nefes kesen Stoke City – Everton geniş maç özetini haberimizde izleyebilirsiniz.

17.03.2018 Stoke City Everton Maç Sonucu ve Golleri

Premier Lig’in 31. hafta maçında Everton’ın gollerini 69 ve 84.dakikalarda Cenk Tosun kaydetti. Stoke City’nin golü ise 77.dakikada Maxim Choupo-Moting’den geldi. Everton, bu skorla puanını 40 yaparak 9.sırada yer aldı. Stoke City ise 27 puanda kalarak 19.sırada yer aldı.

Tarih: 18.03.2018 00:04

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Kaynak: www.ajansspor.com

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