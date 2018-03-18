17.03.2018 Liverpool – Watford 5-0 Premier Lig Maç Özeti

Premier Lig’in 31.hafta maçında Liverpool, Watford’ı Anfield Road’da misafir etti. 17.03.2018 tarihinde oynanan maçta Liverpool, Watford’u 5-0 mağlup etti. Nefes kesen Liverpool – Watford geniş maç özetini haberimizde izleyebilirsiniz.

17.03.2018 Liverpool – Watford Maç Sonucu ve Golleri

Premier Lig’in 31. hafta maçında Liverpool’un gollerini 4, 43, 77 ve 85.dakikalarda Mohamed Salah ile 49.dakikada Firmino kaydetti. Liverpool, bu skorla puanını 63 yaparak 3.sırada yer aldı. Watford ise 11 puanda kalarak 36.sırada yer aldı.

Tarih: 18.03.2018 00:02

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Kaynak: www.ajansspor.com

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