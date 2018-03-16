Yuto Nagatomo’dan Inter’e dönüş sinyalleri!

‘ın‘den kiraladığı Japon sol beki, İtalyan kulübünün kalbinde olduğunu ve sezon sonunda bitmiş geri dönebileceğini söyledi.

”INTER, DAIMA KALBİMDE”

La Gazetta dello Sport gazetesine konuşan Nagatomo, ”Rusya’daki Dünya Kupası’na katılamamayı kabul edemezdim. Dünya Kupası’nı gerçekte çok önemsiyorum. Galatasaray’a geldiğimden beri hiç maç kaçırmadım. Lakin Inter, tekrar tekrar kalbimde yer alıyor.” sözlerini kullandı.

”INTER’E DÖNMEK PROBLEM OLMAZ”

Galatasaray ile sezon ardına kadar kiralık sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, ”Kiralık sözleşmem bittiğinde ne olacak? Bunu konuşmak için daha fazla erken. Şu lahza sadece Galatasaray ile lig şampiyonluğunu istiyorum. Ondan daha sonra da Rusya’daki Dünya Kupası’nı düşüneceğim. Dediğim gibi Inter, hep kalbimde. Ben bir Inter taraftarıyım ve Inter’e geri dönmek benim için problem olmaz” dedi.

Devre arası aktarma döneminde Inter’den Galatasaray’a kiralanan Nagatomo, sarı kırmızılı forma ile Süper Lig’de 6 maça çıkarken 2 asist kaydetti.

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Kaynak: www.sporx.com

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