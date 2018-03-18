Volkan Demirel’in çılgın Galatasaray istatistiği

Fenerbahçeli Volkan Demirel, Galatasaray’a karşısında 33. kez kaleyi korudu. Sahanın en iyi isimlerinden biri olan ve belki de sarı-lacivertli ekibi yenilgiden kurturan tecrübeli file bekçisi garip bir istatistiğe de imza attı.

Volkan, Süper Lig’de Fenerbahçe formasıyla iç sahada forma giydiği hiçbir derbi maçında yenilgi yüzü görmedi.

Toplam 37 maça çıkan sarı-lacivertli ekibin kaptanı 21 galibiyet, 16 beraberlik fark etti…

Başarılı kaleci, 26’sı lig, 4’ü Türkiye Kupası, 2’si TFF Süper Kupa, biri de özel edinmek üzere 33 Galatasaray derbisinde ise 16 galibiyet, 9 birliktelik ve 8 bozgun yaşadı.

Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı takımla oynanan maçlarda meşin yuvarlağı 25 kez ağlarından içeri almamak zorunda kaldı.

Volkan dün gece de Süper Lig’de maksimum kurtarış yaptığı maçı oynadı. Beş tane net pozisyonu çıkaran kaptan, üzerine düşeni fazlasıyla yaptı.

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VOLKAN DEMİREL, TARAFTARINI COŞTURDU FENERBAHÇE’DEN KOREOGRAFİ “KADERİNDEN KAÇAMAZSIN” 1 / 22 Fenerbahçe – Galatasaray maçında ekrana yansımayan 22 kare

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Kaynak: www.sporx.com

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