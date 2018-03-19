Volkan Demirel: “Hakem 1 penaltımızı verse…”

Fenerbahçe’de derbi sonrası kaleci Volkan Demirel fazla üzüldü. Hafta boyu maça ayrıca antrenman hem de psikolojik olarak çok iyi hazırlanan Volkan, 90 dakika her tarafında fazla heyecanlıydı.

Maçta kalesini gole kapatan Volkan Demirel, maç sonunda üzgünlüğünü arkadaşlarıyla da paylaştı. Fenerbahçe kaptanının, “Çok net pozisyonlarımız vardı, fazla kırılma anı oldu, penaltılardan biri verilse diğer olurdu. Kazanılacak maçtı” dediği öğrenildi.

öte taraftan, Fernandao’nun ofsayttan sayılmayan golü sırasında tecrübeli kaleci, az daha yıkıldı. Büyük bir sevince hazırlanan Volkan, ofsayt bayrağıyla olduğu yerde kaldı.

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Kaynak: www.sporx.com

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