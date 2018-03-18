Valbeuna: “Fenerbahçe’den ayrılmayacağım”

Fenerbahçe’nin Fransız futbolcusu Valbuena, sarı-lacivertli kulüpteki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’den sezon sonunda bölünme gibi bir düşüncesinin olmadığını vurgulayan Valbeuna, “Şu ana değin 6 gol ve 15 asistlik bir performans sergiledim, Ocak ayından sonra takımda bulduğum zaman azaldı. Teknik direktör Aykut Kocaman ile aramda bir sorun yok, biz profesyoneliz, ben çalışmalarıma ve koçun istediklerini yapmaya devam ediyorum. Aykut Kocaman’ın tercihlerine saygı duymak zorundayız, olasılıkla bu seçimin nedenleri vardır. Fenerbahçe’den ayrılmayı hiç düşünmedim ve böyle bir kulüpte olduğum için şanslıyım” dedi.

Fenerbahçe’nin yapılandırılmış bir kulüp olduğunun altını çizen Valbuena, “Fenerbahçe’den ayrılmak hiç aklımdan geçmedi. Bu değin iyi yapılandırılmış bir kulüpte olmaktan nedeniyle şanslıyım. Taraftarın inanılmaz tutkusu için Türkiye’ye geldim. Marsilya’da oynarkensporx de bu tutkuyu biliyordum, taraftar profilleri hemen hemen benzer ölçekte” şeklinde konuştu.

Fransa Milli Takımı hakkında da konuşan Valbuena, “Dünya Kupası’nda olamayacağım ama televizyon başında Fransa’yı destekleyeceğim. Üstünlük konusunda bir takım endişelerim var, Brezilya, Almanya ve İspanya’nın daha uğurlu olduğunu düşnnüyorum” dedi.

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Kaynak: www.sporx.com

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