Ümit Özat: ”Herkes derbinin derdinde, kimin canı yanmış önemli değil”

Teknik Direktörübiten Teleset Mobilya Akhisarspor maçına ilişkin “Millet her maçı kazanmamızı istiyor. Bu cins kayıplar olacaktır.” dedi.

Özat, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanan maçın ardındaki düzenlenen basın toplantısında, son dakikada gelen golün kendileri adına sevindirici olduğunu belirterek, “Belki de bizi ligde bırakacak bir gol olacak.” diye konuştu.

”HERKES DERBİYİ DÜŞÜNÜYOR, KİMİN CANI YANMIŞ UMURUNDA DEĞİL”

Maçın hakemi Mete Kalkavan’ı eleştiren Özat, ”Mete Kalkavan’ın aklı hala Fenerbahçe maçında kalmış. öyle net pozisyonlar var ama… Geçmiş, geçmişte kalmalı. Bu maçlarda daha dikkatli olmak gerekiyor. Bütün Türkiye natürel Fenerbahçe – Galatasaray maçına odaklanmış. Kimin canı yanmış kimsenin umurunda değil.”

Kırmızı-siyahlı ekibin 10 maçlık yenilmezlik serisinin gerisinde 2 maç kaybettiğini andıran Özat, “Fena oynadığımız bir oyunda bile birincil sözde 2-0 öne geçebilirdik. Onlar da atabilirdi. Gol olacağını düşünmediğimiz pozisyonda gol geldi. adına her hamleyi yaptık. Bu 1 puanın önemi anlaşılacaktır. Akhisarspor’u kutluyorum tam bir deplasman takımı. Millet her maçı kazanmamızı istiyor. Bu cins kayıplar olacaktır.” ifadelerini kullandı.

”KARABÜKSPOR’DAN BİLE GERİDEYDİK”

Başkent ekibinde her tarafta göreve başladıkları dönemden bugünkü ülkü gelinebileceğini kimsenin düş deha edemeyeceğini vurgulayan Özat, şunları kaydetti:

“Ekip, Karabük’ten bile gerideydi. Kimin basit maçı var, her ekip güç maç oynayacak. 21 puanlı Konyaspor’un ümidi var, Osmanlıspor’un, Antalya’nın, Alanya’nın ümidi var. Biz neden ümitsizliğe kapılıyoruz onu anlamadım. Manâlı olan sonunu iyi getirmek. Bu düşüşün de bir çıkışı olacaktır. Belki ulusal maç arası iyi gelecektir. Bu haftadan sonra ligin rengi değişecek. Çünkü Karabükspor ile cümbür cemaat oynadı.”

OKAN BURUK: ”TÜM EMEKLERİMİZİ ALIP GÖTÜRDÜ”

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise bahtsız yenilen bir golün ara sıra tüm bir maç sergilenen emeği alıp götürebildiğini dile getirdi.

Gençlerbirliği’nin sezonun ikinci yarısında iyi puan topladığını ifade eden Buruk, şunları söyledi:

“Ilk yarının sonunda golü bulduk. İkinci sanki rakibimiz fazla hücum yaptı, pozisyonlara da girdi, biz de girdik. İkinci golü atsak maçı bitirmiştik. Şanssız bir gol ara sıra bütün emeklerinizi alıp götürüyor. Oyuncularıma teşekkür ederim kazansaydık üst tarafa azıcık daha yaklaşacaktık. Yerimizi sağlamlaştırdık.”