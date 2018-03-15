Trabzonspor’un eski kaptanının mezarı yaptırılacak

Ortahisar Belediyesi göre 2003 yılında hayatını kaybeden‘un eski kaptanlarındanlakaplı‘nın mezarı yaptırılacak.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor’un efsanelerinden Cemil Usta’nın vefatının 15. sene dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bordo-mavili takımın eski kaptanının, Trabzon’un yetiştirdiği fazla kayda değer ve değerli bir futbolcu olduğunu belirtti.

Trabzon’da futbolun sevilmesinde ve gençlerin futbola yönlendirilmesinde Usta’nın çok büyük emekleri olduğuna dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

“Trabzon halkının gönlünde taht kuran Cemil Usta’ya vefa borcumuzu yerine getireceğiz. İnşallah çok kısa bir zaman içinde mezarını her yerde yaparak güzel bir görünüme kavuşturacağız. Bizim bu vefamız onun Trabzon’da futbola sağlamış olduğu katkıların hiçbir şekilde yerini tutmaz lakin naçizane bu görevi gerçekleştirmek istiyoruz.”

Genç, Trabzonspor’un efsanelerinin kendileri için fazla özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, “Trabzon’un da ortak değerleridir. Vefat sene dönümünde merhum Cemil Usta’ya bir defa daha Allah’tan rahmet ve minnet dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: www.sporx.com

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