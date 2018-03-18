Trabzonspor’dan 4 gollü galibiyet

‘in 26. haftasında, taraftarı önündeu misafir etti. Birincil yarısı 1-1 biten karşılaşmada Trabzonspor, Yeni Malatyaspor’u 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor‘un rakibi karşısındaki başarı gollerini 24. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz, 64. dakikada ve 68. dakikada Yusuf Printer, 86. dakikada Ogenyi Onazi kaydetti. Yusuf Yazıcı bu sezon öncelikle kaleye 2 gol ansızın bıraktı.

Oyuna ikinci yarıda giren Ogenyi Onazi 61. dakikada sarı kart fark etti ve Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Evkur Yeni Malatyaspor’un tek golünü ise 36. dakikada Khalid Boutaib attı.

Bu galibiyetin gerisinde Trabzonspor Spor Toto Süper Lig’deki puanını 42’ye çıkarmayı başardı. Evkur Yeni Malatyaspor ise ligde 34 puanda kaldı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda lider Galatasaray ile karşılaşacak. Evkur Yeni Malatyaspor ise 27. haftada sahasında Gençlerbirliği’ni davetli edecek.

Rıza Çalımbay kadrosunu değiştirmedi

Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının 11’i ile sahaya çıktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, sakatlığı sona eren Abdülkadir Ömür ile kart cezası biten Tomas Hubocan’a ilk 11’de görev vermeyerek 3-1 şampiyon geldikleri Teleset Mobilya Akhisarspor maçı kadrosunu bozmadı.

Okay Yokuşlu dalya yaptı, ‘100’ oldu

Trabzonspor’a 2015-2016 sezonu öncesinde Kayserispor’dan transfer olan Okay Yokuşlu, bordo-mavili ekip forması aşağı 100. maçına çıktı. 24 yaşındaki bordo-mavili futbolcu, 2015-2016, 2016-2017 sezonu ve bu sezon Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları edinmek üzere 118 karşılaşmanın 100’ünde sahada yer alma başarısı göstererek son 3 sezonda takımının en kararlı oyuncusu oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (BIRINCIL YARI)

15. dakikada Kucka’nın canice alanı son çizgisinden geriye doğru çıkardığı topu yakın mesafeden Olcay Şahan kaleye yolladı, kaleci Ertaç Özbir topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

21. dakikada Boutaib’in ara pasında, savunmanın gerisinde Murat Yıldırım’ın vuruşunda, kaleci Iftihar Recep Kıvrak topu denetleme etti.

23. dakikada Yusuf Yazıcı’nın pasında, Olcay Şahan canice alanında Doria göre düşürülünce maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir’in solundan filelere gönderdi: 1-0

35. dakikada Aytaç Kara’nın kullandığı serbest atışta kaleci Onur Recep Kıvrak, direk dibine uzanarak topu kornere çeldi.

36. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor beraberliği sağladı. Boutaib’in ceza yayı gerisinden şutunda savunmada Uğur Demirok’a çarpan top, kaleci Iftihar Recep Kıvrak’ı yanıltarak sağ üstteki köşeden filelerle buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN…)

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Kaynak: www.sporx.com

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