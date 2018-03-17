Trabzonspor’da ‘yeni seçilecek başkan’a mesajlar

Trabzonspor’da 7-8 Nisan tarihlerinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Komite öncesi genişletilmiş Divan toplantısı yapıldı.

Ziya Bey Tesisleri’nde Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya, bordo-mavili kulüpte daha önce başkanlık yapmış Trabzon’da yaşamış başkanlar, asbaşkanlar ve komite başkanları ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge temsilcisi Serdar Bali ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Trabzon Şubesi Başkanı Cahit Erdem katıldı.

SÜRMEN: “SORUNLARI ÇÖZECEK DENEYIMLI BİR YÖNETİME IHTIYAÇ VAR”

Bordo-mavili kulübün Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, toplantının peşinde yaptığı açıklamada fazla faydalı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Önümüzde doğaüstü genel komite var. Bu Trabzonspor’un birikmiş sorunlarını çözme yönünde bir genel kuruldur. Bizim evvelden beri belirlediğimiz ve toplumla paylaştığımız bir ilkemiz vardı. Bu da Trabzonspor’un bu dönem başkan adayına yok, sorunları çözecek deneyimli bir yönetime ihtiyacı var. Bugün bu konu üstüne yaptığımız görüşmelerden anladık fakat Trabzonspor artık ihtiyaca kadar futbolcu aktarma etmeli, futbolcu bedelleri kulübün bütçesi ile uyumlu düzeyde olmalı. Trabzonspor’un yönetiminde başkanın Trabzon’dan veya İstanbul’dan ya da diğer şehirden olmasından öte, Trabzon kanadından yönetime katılacak şahısların futbolu haberdar olan, profesyonel olarak Trabzonspor’a katkı maddesi sağlayacak ve Trabzonspor’un Trabzon’dan yönetilmesinde camianın büyük çoğunluğunun ‘evet’ diyebileceği isimler olmalı. Trabzonspor’un idareli sorunlarının aşılmasında da gerek devlet yetkililerinden, gerekse siyasi yetkililerle istişare edilerek yeni kaynakların nasıl yaratılacağı ve gelecek yönetimlere bu yönde yol, hedefler belirten, kaynaklara ulaşılmasında çözüm üretecek girişimlerin yapılmasına karar verdik. Tabii ki bu sadece toplantıya katılan arkadaşlarımızın görüşürdür. Şehirdışında olan başkan ve asbaşkanlarımızla da görüşlerimizi paylaşacağız. Burada alınan prensip kararlarının namzet olacak arkadaşlara yol çizmesini, bu konularda bu tavsiyelere dikkat edilmesini önemsiyoruz. Genel Kurul kararlarının önünü kesme, çıkacak adaylara ‘niye namzet oluyorsunuz’ deme hakkımız yok. Bizim düşüncelerimiz uzun vadeli yatırımı gerektiriyor. Genel komite iradesi düşüncelerimizin tersinde tecelli edebilir. Trabzonspor’un sorunları 8 ayda çözülecek sorunlar yok. 8 ay kısa vadeli çözümleri üretir. Önümüzdeki Mayıs ayına değin fazla önemli çözülmesi gereken sorunlar var. Bunu yeni yönetim çözecek. Yılbaşına dek içten çözümler üretiyorsa biz kurullar olarak o yönetimin peşinde durmaya devam ederiz” ifadelerini kullandı.