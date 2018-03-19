Trabzonspor’da Onur Kıvrak, Avrupa aşkına “DUVAR” oldu

Karadeniz ekibinin öbür galibiyetinde kaleci Övünç Kıvrak’ın da payı büyüktü. Bordo-mavili file bekçisi, maç boyunca 4 manâlı kurtarışa imza attı.

Birincil yarıda 21’de Murat Yıldırım’ın şutu ile 35’te Aytaç Kara’nın frikiğinde iyi yer tutarak gole geçit vermeyen deneyimli eldiven, ikinci yarıda ise kritik anlarda kalesinde resmen devleşti. 77’de Övünç’un uzaklaştırmak istediği top rakipte kaldı.

HATASINI TELAFİ ETTİ

Ancak kaptan, Gilberto’nun şutunda topu kontrol ederek kendi hatasını telafi etti. 79’da aleyhinde karşıya pozisyonda Gilberto’nun bir diğer vuruşunu da ayaklarıyla çelen Iftihar, bu sırada kısa süreli sakatlık yaşadı. Tedavisinin gerisinde karşılaşmaya devam etti.

Iftihar’un yediği tek golde ise top savunmaya çarpıp kendisini yanılttığı için yapabileceği pozitif bir şey yoktu

Övünç Kıvrak kalesine gelen altı şutun beşini kurtardı.



——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







