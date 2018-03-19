Trabzonspor’da Onur Kıvrak, Avrupa aşkına “DUVAR” oldu

Birincil yarıda 21’de Murat Yıldırım’ın şutu ile 35’te Aytaç Kara’nın frikiğinde iyi yer tutarak gole geçit vermeyen deneyimli eldiven, ikinci yarıda ise kritik anlarda kalesinde resmen devleşti. 77’de Övünç’un uzaklaştırmak istediği top rakipte kaldı.
HATASINI TELAFİ ETTİ
Ancak kaptan, Gilberto’nun şutunda topu kontrol ederek kendi hatasını telafi etti. 79’da aleyhinde karşıya pozisyonda Gilberto’nun bir diğer vuruşunu da ayaklarıyla çelen Iftihar, bu sırada kısa süreli sakatlık yaşadı. Tedavisinin gerisinde karşılaşmaya devam etti.
Iftihar’un yediği tek golde ise top savunmaya çarpıp kendisini yanılttığı için yapabileceği pozitif bir şey yoktu
Övünç Kıvrak kalesine gelen altı şutun beşini kurtardı.
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Kaynak: www.sporx.com
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