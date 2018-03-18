Trabzonspor-Yeni Malatyaspor! Muhtemel 11’ler

Medical Park Stadı’nda 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Çaba beIN Sports’tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
Trabzonspor
Onur
Pereira
Okay
Uğur
Novak
Onazi
Kucka
Abdülkadir
Sosa
Olcay
Burak
Yeni Malatyaspor
Ertaç
Doria
Sadık
Chebake
Mina
Murat
Azubuike
Aytaç
Rahman Buğra
Boutaib
Adem
Ligde geçen hafta deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’u 3-1 yenerek moral bulan Karadeniz ekibi, çıkışını Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla devam ettirmek istiyor.
Bordo-mavililerde sakatlığı sona eren Abdülkadir Ömür takımda yer alabilecek.
Sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş, Castillo, Bero, Durica ve Esteban forma giyemeyecek.
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Kaynak: www.sporx.com
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