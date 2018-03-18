Tolgay Arslan: “Elia faul yaptığını söyledi, hakem de kabul etti”

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Beşiktaş’ın orta sahasının önemli isimlerinden Tolgay Arslan, Medipol Başakşehir mağlubiyetinin arkasından açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir’in Eljero Elia ile attığı golden önce orta sahada topu kaybettiği pozisyonda faul beklemesi sorulan Tolgay Arslan, “Pozisyonu kendim görmedim, Elia ayağıma bastı. Televizyonda nasıl göründüğünü bilmiyorum. Elia, bana faul yaptığını söyledi, ben de bunu hakeme söyledim. Hakem de ‘Haklısın’ dedi. O pozisyonda ayağıma bastı fakat aksilik. Kötü oynadık. O pozisyonu gol olduğu için konuşuyoruz.” dedi.

Oynadıkları oyun ve şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Tolgay Arslan, “Ekip olarak iyi oynamadık. Şimdi rakiplere bakmamız gerekiyor. Kazanan olmak istiyoruz fakat bu maç çok önemliydi. Takım olarak kötü performans sergiledik. Herkesin yüzde 100’ünü vermesi ve maçlara odaklanması gerekiyor. Bunu başarırsak beraber başarırız. İnşallah da önümüzdeki maçların hepsini alırız.” diye konuştu.

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Kaynak: www.sporx.com
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