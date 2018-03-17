Tite: “Talisca’yı milli takıma çağırmamın nedeni…”

Ulusal Takım’dan eğlence alan Talisca, bu hafta oynayacağı Başakşehir maçının arkasında ilk kez Sambacılar’ın formasını giymek için kampa gidecek.

23 Mart’ta Rusya, 27 Mart’ta da Almanya ile oynayacak Brezilya’da forma şansı bulması beklenen Talisca için hocası Tite konuştu. Brezilya basınına demeç veren Tite, Talisca’nın test edilmek için değil, umut vadeden bir oyuncu olduğu için çağrıldığını söyledi.

24 yaşındaki Talisca’nın fiziği ve uzun boyunun yanı sıra fazla kıvrak ve dönüşleri iyi bir stili bulunduğunu belirten Tite, onun hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

KABILIYETLI OLDUĞUNU GÖSTERDİ

“24 yaşında umut vadeden bir oyuncu. Onun varlığının bize zorlama katacağına inanıyorum. Beşiktaş’ta yaptıkları bu potansiyelinin olduğuna işaret ediyor. Bir oyuncu Brezilya’da oynayabilecek kalitedeyse onu mutlaka ölçmek gerekir. Derhal ona daha fazla mesuliyet verme zamanı. Yaptıkları bu potansiyelinin varlığına göze çarpan ediyor. Talisca’nın görevi geçici değil. Onu kadroda yakalamak için çağırdım. İyi bir orta oyuncusu olduğunu biliyorum. Beşiktaş’la oynadığı üstteki seviye maçlarda da yaptığı işlerle bu yeteneğini gösterdi.”

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Kaynak: www.sporx.com

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