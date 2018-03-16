Terim’in Kadıköy planı; “Ortayı kapat, kanattan vur”

Tarihi derbi için geri sayım başladı. İki teknik adam da bütün düşüncelerini bundan böyle oyuncularına ezberletirken planlarını da netleştirdi.

Kadrolar da ağır ağır şekillenirken sarı-kırmızılılar Kadıköy’deki kazanamama serisine de nokta koymak üzere tüm hazırlıklarını yapmış durumda. Teknik direktör Fatih Terim, kurmayları ile birlikte F.Bahçe’yi bu kez yenmek için taktik hamlelerini de çeşitlendirip oyuncularına gösterdi.

Deneyimli teknik adam, G.Saray tarihindeki bir çok prensip imzasını atarken F.Bahçe’yi devirip bir kez daha adını sayfalara yazdırmak istiyor. Bunun için Terim’in başlıca planını açıklayalım…

SOUZA-TOPAL’A UYARI!

Terim’e göre sarı-lacivertlilerin kilit noktası orta saha… Josef de Souza ve Mehmet Topal ikilisinden kurulu orta sahası F.Bahçe’nin en kuvvetli ve sert olduğu yer. Bu ikilinin maddesel kapasitesi de rakiplerine bir hayli sert gelirken bütün planlar da buna karşın yapılıyor. Fernando’yu maça hazırlayan Terim yanına kullanacağı isim ile birlikte ilk etapta orta sahanın hakimiyetini kazanmak istiyor. Buradaki hakimiyetin kazanılması ve rakibin pas trafiğinin kesilmesi de Fatih Terim’e tarafından maçın dengesini değiştirecek.

BASKIYI DA KIRACAKLAR…

İkinci etapta ise oyunun hakimiyetini galip gelmek var. Orta sahadaki mücadele sonrasında F.Bahçe’yi durdurmak isteyen Terim rakip taraftarın da maç üzerindeki baskısının bu nedenle azalacağı görüşünde. Orta sahada oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-kırmızılıların sonraki hamlesi ise kanatlarda olacak.

KANATLARIN MÜCADELESİ

Kanatlar F.Bahçe’nin de G.Saray’ın da etkili olduğu noktalar. Sarı-lacivertli takımın Giuliano, Alper, Valbuena, Aatif gibi hem teknik ayrıca de hızlı oyuncularının maça etki etmesinin de önüne geçmek Terim’in bir öteki planı. Bunun için ise Terim iki kanat oyuncusunun hücum gücüne inanıyor. Rodrigues ve Feghouli’yi hücumda daha etkili kullanmak isteyen tecrübeli teknik adam, bu nedenle rakibin de kanatlarının etkisini eksilmek istiyor. Rodrigues ve Feghouli’ye Belhanda’nın da pasları ile vereceği destek Fatih Terim’in de gole yönelik silahlarından biri…

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Kaynak: www.sporx.com

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