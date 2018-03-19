Taffarel’den Fenerbahçe maçı itirafı!

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olan Galatasaray, ezeli rakibinin stadından golsüz beraberlikle ayrıldı ve liderlik koltuğunda yoluna devam etti.

Galatasaray Kaleci Antrenörü Claudio Taffarel, Fenerbahçe – Galatasaray derbisiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

“Bu statta oynamak daima zordu” diyerek kendi futbolculuk dönemine de aksan yapan Taffarel, “İyi oynadık. Kazanmaya gelmiştik, manâlı fırsatlar da yakaladık fakat her şeye karşın bu atmosferde yenilmemek ve lider kalmak da kayda değer” görüşünü paylaştı.

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Kaynak: www.sporx.com

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