Stancu’nun gollerindeki ilginç detay

Bursaspor, Bogdan Stancu’nun gol attığı 7 maçın 6’sından galibiyetle ayrıldı. Son 2 iç saha maçında attığı gollerle takımına altın değerinde puanlar kazandıran Stancu, gole katkı verdiği 9 maçta 21 puanın kazanılmasında önemli rol oynadı.

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor, Demir Grup Sivasspor karşı galibiyete Bogdan Stancu’nun golüyle ulaştı. Rumen forvet, bu golle birlikte ligde 7’nci kere rakip fileleri havalandırırken, yeşil beyazlı ekip da Stancu’nun gol attığı maçlarda puanları topladı. Bursaspor, Stancu’nun bu sezon ligde gol attığı 7 maçın 6’sını kazanırken sadece 19’uncu hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 kaybetti. 2 de asisti yer alan Stancu’nun gole katkı verdiği maçlarda Bursaspor, toplam 21 puan topladı.

ALTIN LAYIK PUANLAR

Bunun haricen yeşil beyazlı ekip, Rumen forvetin karşı taraf fileleri havalandırdığı mücadelelerde, 4’üncü haftada Teleset Mobilya Akhisarspor’u 3-1, 5’inci haftada Evkur Yeni Malatyaspor’u 4-2, 8’inci haftada Osmanlıspor’u 3-1, 14’üncü haftada Atiker Konyaspor’u 3-0, 24’üncü haftada Kayserispor’u 1-0 ve son olarak 26’ncı haftada Demir Grup Sivasspor’u da yeniden 1-0’lık skor ile mağlup etti.

İÇ SAHADA DELARGE’I YAKALADI

Bogdan Stancu, 7 golünün 4’ünü ise iç sahadaki lig maçlarında kaydetti. Rumen oyuncu, bu vesile ile şu ana değin yeşil beyazlıların evinde oynadığı maçlarda azami gol atan oyuncu olan Dzon Delarge’ı da yakalamış oldu. Son 4 maçtır gözden düşen Delarge, attığı 5 golün 4’ünü Bursaspor’un iç sahada oynadığı lig maçlarında kaydetmişti. Keza Stancu, Türkiye’deki kulüp kariyerinde çıktığı 221’inci maçında 67’nci defa gol sevinci yaşadı.

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Kaynak: www.sporx.com

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