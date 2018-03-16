Sivasspor’da tam 9 isim sınırda

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yarın saat 16.00’da başlayacak Bursaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Ligde geride kalan 25 haftada Sivasspor 38 puanla 8. sırada, Bursaspor ise 30 puanla 12. sırada yer alıyor.
Karşılaşmanın Sivas’taki hazırlıklarını tamamlayarak dün Bursa’ya dışarı giden kırmızı-beyazlılar, bugün Bursaspor’un Özlüce Tesisleri’nde oluşturacağı antrenmanın ardındaki kampa girerek, maç saatini bekleyecek.
UEFA Avrupa Ligi’ne katılma iddiasını sürdüren Sivasspor, rakibini yenerek puan cetvelinde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.
Kırmızı-beyazlı ekipte Bursaspor maçı öncesinde Paul Papp, Auremir Dos Santos, Hakan Arslan, Thievy Bifouma, Delvin Ndinga, Arouna Kone, Emre Kılınç, Hakan Bilgiç ve Carl Medjani sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
Demir Grup Sivasspor’un, Bursa’ya giden kafilesinde, futbolculardan Tolgahan Acar, Sergio Rochet, Ali Şaşal Vural, Auremir Dos Santos, Paul Papp, Nils Bjarsmyr, Carl Medjani, John Boye, Vitaly Dyakov, Ziya Erdal, Hakan Bilgiç, Hakan Arslan, Delvin Ndinga, Serhiy Rybalka, Henri Saivet, Serkan Sarıkaya, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Robinho, Thievy Bifouma, Zoro Cyriac, Muhammet Demir ve Arouna Kone yer aldı.
İki ekip arasında ligin birincil yarısında Sivas’ta oynanan rastlama 0-0 sona ermişti.
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Kaynak: www.sporx.com
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