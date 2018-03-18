Sergen Yalçın’ın Konyaspor’u NEFES aldı!

Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta maçında Konyaspor, Kayserispor ile karşısında karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada şampiyon taraf 2-0’lık skorla Konyaspor oldu.

Konyaspor’a galibiyeti getiren golü, 4. dakikada Samuel Eto’o ve 90+4. dakikada Jahovic kaydetti. Konyaspor’da 75. dakikada Mehdi Bourabia kırmızı kart gördü. Konyaspor’da hem Sergen Yalçın, maçın hakemine yoğun itirazlarından nedeniyle tribüne gönderildi. Önce tribüne dışarı giden Sergen Yalçın maçın bitimine son 10 dakika kala ise soyunma odasına gitti.

Kayserispor’da kaleci Silviu Lung maçın son dakikası dakikasına kırmızı kart gördü. Kayserispor’un oyuncu değişikliği hakkı kalmadığı için sarı-kırmızılı takımın kalesine Cristian Sapunaru geçti. Sapanaru kaleye geçer geçmez Jahovic’in frikiğinden golü kalesinde gördü.

Kayserispor’da Cristian Sapunaru ve Silviu Lung Konyaspor maçında kart görerek cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ikinci maçında birincil galibiyetini alan Konyaspor, ligdeki puanını 24’e yükseltti. Kayserispor ise 41 puanda kaldı. Süper Lig’de düşme korkusunu iliklerine değin hisseden Konyaspor, ligde milli aradan sonra Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor ise Fenerbahçe’yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (BIRINCIL YARI)

4. dakikada konut sahibi ekip öne geçti. Davetli ekipten Mendes’in yanlış pası sonrasında topu tuzak Eto’o’nun, suç oluşturan sahası içerisinden vuruşunda meşin dairesel ağlarla buluştu: 1-0

28. dakikada Lopes’in sağ kanattan ortasına yükselen Umut Bulut’un kafa vuruşunda top yana auta gitti.

41. dakikada Ferhat Öztorun’un sol kanattan ortasında kaleci Lung meşin yuvarlağı tokatladı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Skubic’in şutunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın birincil yarısı Atiker Konyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Davetli ekipten Mendes’in hatalı pası sonrasında topu kapan Eto’o’nun, canice sahası içerisinden vuruşunda meşin dairesel ağlarla buluştu: 1-0

28. dakikada Lopes’in sağ kanattan ortasına yükselen Umut Bulut’un kafa vuruşunda top yanlamasına auta gitti.

41. dakikada Ferhat Öztorun’un sol kanattan ortasında kaleci Lung meşin yuvarlağı tokatladı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Skubic’in şutunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halis Özkaya, Süleyman Özay, Hakan Yemişken

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun, Moke, Bourabia, Volkan Neşe Saçan, Milosevic, Fofana, Eto’o

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kucher, Atila Turan, Deniz Türüç, Şamil Çinaz, Badji, Mendes, Umut Bulut, Kravets

Gol: Dk. 4 Eto’o (Atiker Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 23 Bourabia (Atiker Konyaspor)

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Kaynak: www.sporx.com

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