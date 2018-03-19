Serdar Aziz’den Soldado’ya tepki!

Fenerbahçe – Galatsaray derbisinde kendisinin yaptığı harekete Roberto Soldado’nun penaltı demesi üstüne Serdar Aziz çıldırdı.

Sarı-kırmızılı takımın defans oyuncusu Serdar Aziz, asıl kendisine dirsek atıldığını söyledi.

Pozisyonu anlatan ve meslektaşını gaye alan Serdar Aziz, “Ilk anda omzundan tuttum. Sonra bıraktım. Baktı pozisyon kaçtı, pozisyonu bitirecek gücü kalmadı, bana sarıldı. Önce sırtımdan, sonra da omzumdan çekti… Yere düşürdü. Bana attığı dirsek hakkında konuştu mu!.. Ayakları kuvvetsiz fakat çenesi epeyce kuvvetli bir dost” diye konuştu.

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Kaynak: www.sporx.com

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