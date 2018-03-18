Şenol Güneş’ten Pepe’ye izin yok

Şampiyonluk yarışında kayda değer bir viraja giren Beşiktaş’a Pepe’den iyi haber geldi.

Türkiye Kupası güya finalinde forma giydiği Fenerbahçe derbisinde sağ üçgenin taban olmayan kenarı başparmağı kırılan Portekizli stoper, Şenol Güneş’e “Sakatlığım tamamen geçti. Yüzde 100 hazırım ve oynamak istiyorum” dedi.

Ama tecrübeli savunmacıyı riske atmak istemeyen Güneş, taktik çalışmada Pepe’yi 11’de oynatmadı. Defansta yine Tosic-Medel ikilisine kısmet verecek olan tecrübeli hoca, Portekizli’ye onay vermedi….

6 AD KART SINIRINDA

Beşiktaş’ın mutlak 3 puanı hedeflediği Başakşehir deplasmanında 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Caner, Oğuzhan, Tolgay, Adriano, Medel ve Atiba bu akşam sarı kart görmeleri halinde Alanyaspor maçında forma giyemeyecekler.

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Kaynak: www.sporx.com

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